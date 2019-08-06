Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü İZMİR (İHA) – İzmir’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İZMİR (İHA) – İzmir’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi yakınlarında İzmir-Ankara karayolu üzerinde, F.M.T yönetimindeki 35 KTZ 48 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan Hüseyin Çelik (69) yönetimindeki 45 KB 9048 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Çelik olay yerinde hayatını kaybederken jandarma ekipleri otomobil sürücüsü F.M.T.’yi gözaltına aldı.

Bölgede trafik ve jandarma ekipleri çalışmalar yaparken E-96 karayolu İzmir istikametinde trafik tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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