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Otomobil, motosikleti sıkıştırınca ortalık karıştı

E-5 Karayolu İncirli mevki’inde bir otomobil sürücüsü, sollama yaptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde şeride girerek motosikletliyi bariyerlere sıkıştırdı.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:22
Otomobil, motosikleti sıkıştırınca ortalık karıştı

E-5 Karayolu İncirli mevki’inde bir otomobil sürücüsü, sollama yaptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde şeride girerek motosikletliyi bariyerlere sıkıştırmaya çalışınca ortalık karıştı. Motosikletini aracın önüne kırarak sürücünün üstüne yürüyen adam, küfürler yağdırdıktan sonra boğazını sıkıp tokat attı. Öfkeli motosiklet sürücüsünü çevredekiler uzaklaştırırken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

 

Olay, dün saat 15.20 sıralarında E-5 Karayolu Bakırköy İncirli mevki’i Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Merter’den Yenibosna’ya seyir halinde olan 34 NY 5343 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, önünde seyreden ticari taksiyi sollamak istedi. Taksiyi sollayan sürücü hemen ardından kontrolsüz bir şekilde şeride girdi. Ancak otomobil sürücüsü, o esnada araçların sağından sür’atli bir şekilde seyir halinde olan motosikletliyi aracıyla bariyerler arasında sıkıştırdı. Mutlak bir ölümden kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü, yaşadığı şokun ardından motosikletini otomobilin önüne kırdı.

 

Küfürler edip sürücünün boğazını sıktı

 

Aracın önünde durduktan sonran motosikletinden inen öfkeli sürücü, otomobil sürücünün yanına gitti. Küfürler yağdıran motosikletli ardından adamın boğazını sıkarak birkaç kez tokat attı. Olayı gören çevredeki sürücülerde motosikletlinin yanına gelerek onu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak araçta sürücünün bebeği ve ailesi olduğu uyarılarına rağmen öfkeli sürücü, küfürler ederek saldırmaya devam etti. Bir süre sonra araç sürücüsü motosikletli ile konuşmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

Olay nedeniyle Edirne istikametinde meydana gelen trafik yoğunluğu, sürücülerin ayrılmasının ardından normale döndü.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:22
  1. Edirne
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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