0553 313 94 23

Otomobil motor kısmına giren kedi kurtarıldı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren kedi Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 13:54
Otomobil motor kısmına giren kedi kurtarıldı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren kedi Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Kavaklıönü Mahallesinden hareket eden 50 UK 727 plakalı otomobil sürücüsü kısa süre sonra otomobilin motor kısmında kedi olduğunu fark etti. Otomobil sürücüsü aracını stop ederek Ürgüp Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.İtfaiye ekiplerinin gelmesinin ardından otomobilin motor kısmına sıkışan kedi sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İdlib'de yoğun saldırılar nedeniyle cuma namazı kılınamadı
    1. İdlib'de yoğun saldırılar nedeniyle..
    2. Dev projede sona gelindi! İki şehir..
    3. Spor yatırımları Şahin’e ödül getirdi
    4. Ekim: "Ortamahalle Türkiye’de mahalle..
    5. Milletvekili Taşdoğan’dan karne alan..
    6. Engellilere akvaryum terapi
    7. Hüzne boğan karne töreni
    8. Hilmi Güler ezber bozdu
    9. ANALİZ - Kazakistan'da Tokayev dönemi
    10. Göztepe'den Hugo Rodallega bombası
    11. Edirne’de Jandarma Teşkilatı’nın..
    12. Palu’da "Sportif Enleri" töreni
    13. Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    14. Analig’de Kayseri takımı Türkiye yarı..
    15. Ege’de MİSİAD rüzgarı
    16. Tarım Bakanı Pakdemirli: “İstanbul’a..
    17. Miniklerin ilk karne heyecanı
    18. Başkan Özlü, Binali Yıldırım için..
    19. Turanlı’ya güvenlik görevlilerinin..
    20. Rahim sarkmasında 3 boyutlu robotik..
    21. "Halk nezdinde yargıya güven endeksi..
    22. Kurdereli’de mezuniyet coşkusu
    23. Mısırlı uzmanlar Bahreyn'deki..
    24. Oto hırsızı sevgililer güvenlik..
    25. Konuralp’de yüksek katlara ilişkin..
    26. Jandarmanın Doğu Karadeniz’de gururu..
    27. Marka değerini en çok artıran şirket..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
    29. Polis Akademisi davasında ceza yağdı
    30. BM'den İdlib'e insani yardım
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...