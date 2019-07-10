Otomobil marketin camına çarptı Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil marketin camına çarptı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil marketin camına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi 22. Gün Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 AFU 108 plakalı otomobil, marketin camına çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, otomobilin ön kısmında ve marketin camında maddi hasar oluştu.

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