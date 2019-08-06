Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15 koyun telef oldu Karaman’da otomobilin yola çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne dalması sonucu 15 koyun telef oldu.

Karaman’da otomobilin yola çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne dalması sonucu 15 koyun telef oldu.

Kaza, dün akşam saatlerine Karaman-Karapınar yolu Kılbasan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Ali D.’nin kullandığı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne daldı. Otomobilin çarptığı koyunlardan 15’i olay yerinde telef olurken, 3 koyun da yaralandı. Kaza sonrası ise otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.