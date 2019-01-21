Otomobil köprülü kavşaktan düştü: 4 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da köprülü kavşaktan düşen otomobildeki 4 kadın yaralandı. Alınan bilgiye göre, T.D'nin kullandığı 01 BMM 45 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesinde D-400 Kara yolundaki Şehit Hava Pilot Üsteğmen Fatih Ongun Köprülü kavşakta demir korkuluklara çarptıktan sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Kazada sürücü T.D. ile otomobilde bulunan M.Ö, H.D. ve E.D. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



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