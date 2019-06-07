Otomobil köprüden dereye düştü: 1 yaralı Kırıkkale’nin Delice ilçesinde otomobilin köprüden dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde otomobilin köprüden dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Delice’nin Çerikli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Kıncal (69) idaresindeki otomobil, seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkarak köprüden dereye düşerek, yan devrildi. Çevredekiler tarafından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Kıncal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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