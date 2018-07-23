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Otomobil köprü ayağına çarptı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Karaman'da otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:48
Otomobil köprü ayağına çarptı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Mustafa Atasever (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, Karaman-Mersin karayolunun 5. kilometresindeki köprünün ayağına çarptı.

Otomobilde bulunan sürücünün babası Ömer Atasever (70), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada sürücü ile araçtaki eşi Bediha (36), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Atasever (2) yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Atasever, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:48
  1. Karaman
  2. Mersin
  3. trafik kazası

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