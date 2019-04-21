Otomobil kazazedelere çarptı: 3 yaralı Bursa'da bariyerlere çarpan otomobillerindeki hasarı incelemek için araçtan inen 3 kişi, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'da otomobille geçirdikleri kazadan yara almadan kurtulan 3 kişi, araçlarındaki hasarı incelerken başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Dursun Kavaklı idaresindeki 16 AT 395 plakalı otomobil, Mudanya-Bursa kara yolu Sanayi Caddesi'nde bariyerlere çarptı. Kazanın ardından otomobildeki hasarı incelemek için araçtan inen sürücü, Hacı Kahraman ve Murat Işık'a, Mert E'nin kullandığı 16 R 0330 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Kahraman, Kavaklı ve Işık, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Mert E, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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