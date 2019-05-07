Otomobil karşı şeride uçtu; 4 kişi yaralandı Bodrum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip takla attı, bir kamyonetle çarpıştı.

Bodrum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip takla attı, bir kamyonetle çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye gören akşamüstü saatlerinde Bodrum-Yalıkavak Karayolunda seyreden Murat Çağıl idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Refüjden geçip takla atan otomobil, karşı şeritte seyreden Hasan Koca yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.



Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Kazanın ihbar edilmesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Murat Çağıl ve Hasan Koca ile kamyonette yolcu olarak bulunan Esma Koca ve Gülgün Koca yaralandı.



Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndürüldü.

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