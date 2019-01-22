Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü

ŞIRNAK (AA)- Şırnak'ın İdil ilçesinde arkadan çarptığı kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü. Feyzullah Yıldırım'ın kullandığı 73 EC 734 plakalı otomobil, İdil ilçesi Çığır köyü yakınlarında aynı şeritteki plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kamyonun altına girdi. Kazada otomobilin sürücüsü Yıldırım, ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Yıldırım, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

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