0553 313 94 23

Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

31 Mart 2019 Pazar 16:33
Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.


Kaza Akseki-Manavgat karayolundameydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Balcı (45) idaresindeki 42 P 0487 plakalı otomobil, havanın yağışlı ve kaygan olması nedeni ile Manayıt mevki’inde karşı yönden gelmekte olan olan Ramazan Üstündağ (22) yönetimindeki 42 Y 5967 plakalı kamyonet ile çarpıştı.


Kazada, otomobil sürücüsü Balcı ve otomobilde bulunan Ayşe Koca (30), Emine Balcı (41) Emre Balcı (17), kamyonette bulunan sürücünün annesi Fatma Üstündağ yaralanırken, kamyonet sürücüsü Üstündağ ve otomobilde bulunan Mustafa Mert Göktaş (16) yara almadan kurtuldu. Otomobilde bulunan yaralılardan bazıları Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat’ta çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Ayşe Koca ve Emre Balcı’nın durumlarının ağır olduğu bildirildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    73 yaşındaki adam oy kullanmaya ambulans ile getirildi
    1. 73 yaşındaki adam oy kullanmaya..
    2. Ayvalık’ta restoranda korkutan yangın
    3. Judo: Büyükler Balkan Şampiyonası
    4. Gaziantep'te acı olay! Sele kapılarak..
    5. 15 Temmuz gazisi Algan engelleri aşıp..
    6. Yaşlı kadın sandalyeyle oy kullanmaya..
    7. Van’da oy sayımı başladı
    8. DP Genel Başkanı Uysal, oyunu..
    9. Hakkari’de oy kullanma işlemi sone erdi
    10. Siirt’te bir evde yangın çıktı
    11. Başkan Arslan, oyunu kullandı
    12. İçişleri Bakanlığı: "2 vatandaş seçim..
    13. Siyasi partilerin il başkanları da..
    14. AK Parti’li Turan: “Milletimiz ne..
    15. Kırteke oyunu Akçadağ’da kullandı
    16. Akbaşoğlu: "Millet ne derse ona göre..
    17. Ülkenin doğusunda sandıklar kapandı,..
    18. Ahmet Aras oyunu kullandı
    19. Gündemi sarsan şok iddia! "Suudi..
    20. Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2’si..
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin