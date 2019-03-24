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Otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin kapalı kasa kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

24 Mart 2019 Pazar 12:08
Otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin kapalı kasa kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kurtuluş Yolu üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Ertaş yönetimindeki 06 U 0839 plakalı otomobil, Nihat Altıntaş idaresindeki 55 HT 520 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Mukaddes Ertaş yaralandı. Yaralı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:08
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