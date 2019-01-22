Otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde, otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Balçova'da bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Aracın çarptığı 3 yaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada kaza sonrası panik yaşayan sürücüyü çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.





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