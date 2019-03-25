0553 313 94 23

Otomobil kaldırıma çarptı, sürücü araçtan fırladı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kontrolden çıkan otomobil karşı şeritte kaldırıma çarptı.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:45
Otomobil kaldırıma çarptı, sürücü araçtan fırladı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kontrolden çıkan otomobil karşı şeritte kaldırıma çarptı. Araçtan fırlayan sürücü ağır yaralandı.


Kaza, D-100 karayolu Soğancı mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’dan Bolu istikametine giden İdris Özcan’ın kullandığı 81 AAL 363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kaldırıma çarparak duran otomobilin sürücüsü çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırladı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı sürücüyü hayata döndürmek için sağlık ekipleri uzun süre çaba harcadı, ardından hastaneye kaldırdı.


Kaza anını anlatan bir vatandaş, “Otomobil önümüzde seyrediyordu. Adapazarı istikametinde giderken birden refüjü aşıp karşı şeride geçti, kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü otomobilden fırlayarak başını kaldırıma çarptı” dedi.


Diğer taraftan otomobilin karşı şeride geçtiği esnada aracın geçmemesi faciayı önledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygu dolu mektup
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygu dolu..
    2. "İlacını kendi üreten bir Türkiye..
    3. Kazada hayatını kaybeden uzman onbaşı..
    4. İŞKUR kamu personel alım son dakika..
    5. Haymana: "Talaslılar Hiçbir Yalana..
    6. Aliağa’da "patilerin sesi" oldular
    7. Yanan kümesteki horozlarını kurtarmak..
    8. Hattuşa’da doğa yürüyüşü
    9. Bağcılar’a çocuk, genç, yetişkin ve..
    10. İzmir’de ilginç olay: Mazgala sıkışan..
    11. 32 ülkenin modelleri Aspendos’ta
    12. Çimsa'dan 150 milyon TL tutarında..
    13. Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir..
    14. Tüberküloza dikkat!
    15. Ersoy: “5 yıl içerisinde 20 milyon..
    16. ‘Mali’ polis süsü vererek iş..
    17. Turist sayısında hedef 50 milyon
    18. Mamut Art Project, 3-7 Nisan'da..
    19. Kılıçdaroğlu 325 PKK bağlantılı adaya..
    20. Siirt’te okulun istinat duvarı çöktü
    Hüsamettin Cindoruk’tan skandal 31 Mart açıklaması: Bu bir intikam seçimidir
    Hüsamettin Cindoruk’tan skandal 31 Mart açıklaması: Bu bir intikam seçimidir
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda