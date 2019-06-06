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Otomobil kahveye daldı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin kahveye dalması sebebiyle 2 kişi yaralandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:47
Otomobil kahveye daldı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin kahveye dalması sebebiyle 2 kişi yaralandı.


Kaza, Hamidiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut U., idaresindeki 16 R 9483 plakalı otomobille seyir halinde iken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil, önce tak attı, ardından savrulup cadde üzerindeki kahveye daldı. Hurdaya dönen araçta sürücü Mesut U. ile otomobilin daldığı kıraathanede çalışan çaycı Esin S. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü, Bursa’ya sevk edildi. Kaza ile alakalı tahkikat başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:47
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