Otomobil jantlarının içinde 6 kilo eroin gizlemişler! Van'da otomobil jantlarına gizlenmiş 6 kilo 244 gram eroin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin lastik jantlarına gizlenmiş 6 kilo 244 gram eroin bulundu. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu A.Y. yönetimindeki otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada otomobilin lastik jantlarına gizlenmiş 6 kilo 244 gram eroin ele geçirildi. Ekipler, sürücü A.Y. ve araçtaki C.K'yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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