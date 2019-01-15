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Otomobil iş yerinin vitrinine girdi

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobilin iş yerinin vitrinine çarpma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

15 Ocak 2019 Salı 14:22
Otomobil iş yerinin vitrinine girdi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil bir iş yerinin vitrinine girdi.

Tabakhane Mahallesi, Güven Sokak'ta, gece saatlerinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 EM 4775 plakalı otomobil ile H.K'nın kullandığı 55 ABH 631 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan 55 ABH 631 plakalı otomobil, unlu mamül satışı yapılan iş yerinin vitrinine girdi.

İş yerlerinin kapalı olduğu bir saatte meydana gelen kazada maddi hasar oluştu. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:22
  1. Bafra
  2. İş Yeri
  3. Samsun
  4. trafik kazası
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