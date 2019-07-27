Otomobil iş makinasıyla çarpıştı:1 ölü, 3 yaralı Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 53 AG 017 plakalı otomobil Kırık yönünden İspir istikametine seyrederken, Maden Köprü’ye 6 kilometre mesafede Çalıderemevkiinde hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen işmakinası ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan bir bayan hayatını kaybederken, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar araçta sıkışan yolcuları çıkarmak için seferber oldu. Otomobil sürücüsü güçlükle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Erzurum’a sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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