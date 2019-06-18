Otomobil inşaat temeline düşmekten son anda kurtarıldı Adıyaman’ınBesni İlçesinde sürücüsünün geri geri kaydırdığı otomobil, inşaat temeline düşmekten son anda kurtarıldı.

Adıyaman’ınBesni İlçesinde sürücüsünün geri geri kaydırdığı otomobil, inşaat temeline düşmekten son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent’te Akedaş Müdürlüğü arkasından çevreyolu istikametine gitmekte olan Mustafa Sevim sevk ve idaresindeki 02 LD 350 plakalı otomobil yaklaşık 3 metrelik inşaat temelinde asılı kaldı. Karanlık olmasından dolayı inşaat temelini fark etmeyen sürücü ve araçta bulunan 5 kişi askıda kalan otomobilden dışarı çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri askıda kalan otomobili halat ile çekerek kurtardı.

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