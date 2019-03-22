Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 ağır yaralı Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası 1 kişi ağır yaralandı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası 1 kişi ağır yaralandı.

Dolunay Mahallesi Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, Rümeysa Dirhemsiz yönetimindeki 52 DM 454 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ekrem D. yönetimimdeki 55 DY 621 plakalı pikap çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters takla atarken sürücü Rümeysa Dirhemsiz de ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde pikabın kırmızı ışıkta geçerek otomobile çarptığı görülüyor.

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