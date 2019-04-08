0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Otomobil ile panelvan çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobil ve panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:06
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobil ve panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonucu 2 araçta kullanılamaz hale geldi.


Kaza, gece saatlerinde Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinden Karaboğaz Caddesi istikametine seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile karşı istikametten gelen panelvan tipi araç çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Beş kişinin yaralandığı ve araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'un performansı yükseliyor
    1. Trabzonspor'un performansı yükseliyor
    2. İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri..
    3. "Süper Lig rekabetçi ve üst seviyede..
    4. AK Partili meclis üyeleri..
    5. EGM 2019 bekçilik sonuçları ne zaman..
    6. Emniyet müdürünün sazından ezgiler..
    7. İsrail'de seçimi kim kazanırsa..
    8. Çocuk parkı önünde korkunç manzara!..
    9. CHP'den "mazbata" dilekçesi
    10. Mike Pompeo’dan Hafter’e: "Harekatı..
    11. Akıncı Üssü davası
    12. İzmir Dağcılık Kulübü üyeleri..
    13. Uçuş tutkunlarının yeni gözdesi:..
    14. Sinop’tan dünyaya ’mantı’ ihracatı
    15. Okullararası Bocce Grup Müsabakaları..
    16. Temelli söyledi, siyonistler harekete..
    17. Kronik böbrek hastalığı konusunda..
    18. Rus uçakları İdlib'i vurdu! Ölü ve..
    19. Rohingyalı Müslümanlar Malezya..
    20. Melikgazi BESK lideri geçemedi
    21. İzmir'de denizden erkek cesedi çıktı
    22. “Meteorolojik değerlendirmelerde yer..
    23. Körfezde yelkenler fora
    24. Minibüse çarpan motosiklet sürücüsü..
    25. "Özel okulların yüzde 99'u zamda üst..
    26. YSK Başkanı Güven: "Herhangi bir..
    27. Bursa’da Deaş operasyonu
    28. İstanbullu operaseverler sanata doyacak
    29. Beştepe'den kritik Rusya açıklaması
    30. Avşar, Polis Teşkilatının 174. yılını..
    Yeni parti kurulacak mı? BBP Lideri Destici'den, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması
    Yeni parti kurulacak mı? BBP Lideri Destici'den, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Belediyelere başkanlık sistemi ayarı
    Belediyelere başkanlık sistemi ayarı
    Şaşırtan hamle: Suudi Arabistan'dan ABD'ye tehdit!
    Şaşırtan hamle: Suudi Arabistan'dan ABD'ye tehdit!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırı! 1 kişi öldü
    Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırı! 1 kişi öldü
    İstanbul Havalimanı, İngiliz basınının gündemine oturdu!
    İstanbul Havalimanı, İngiliz basınının gündemine oturdu!