0553 313 94 23

Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Bingöl’de kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobilin otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

15 Şubat 2019 Cuma 15:16
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Bingöl’de kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobilin otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.


Kaza, Bingöl-Elazığ karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan Nimetullah Kandemir idaresindeki 06 FM 2825 plakalı otomobil kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Betül Kandemir olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile birlikte otobüste bulunan 10 kişi de yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kaza yerine sevk edilen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için tedbir aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Togar: “Gönüller bir olunca engeller ortadan kalkıyor”
    1. Togar: “Gönüller bir olunca engeller..
    2. Komedi... CHP’li vekil kendi partisini..
    3. DTSO’dan Tahran Fuarı’na ziyaret
    4. "Hakemlerin objektif olmalarını..
    5. Dozerli kaçak kazıya çifte tutuklama
    6. 1. Lig’in en golcü takımı Gazişehir..
    7. Modern pentatloncular Mısır’a gidiyor
    8. Eskişehir Balkan Göçmenleri’nden Kazım..
    9. Yol çalışmasında kaya mezarı bulundu
    10. AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan..
    11. Başkan Ataç ev ziyaretlerini sürdürüyor
    12. Şanlıurfa yarışında büyük ikramiye..
    13. Belediye Meclisi jet hızıyla çalıştı,..
    14. Başkan Ataç emlakçılar ile görüştü
    15. Yalçın Topçu: seçim öncesi uyardı: 31..
    16. Marmaris’te 26 yaşındaki genç evinde..
    17. Malatyaspor’da Aboubakar Kamara şoku
    18. İş yerine yapılan aramada ruhsatsız..
    19. "HDP terör örgütlerinden kendini..
    20. Vali Baruş’tan MÜSİAD’a ziyaret
    21. "Sınırımızın ötesindeki YPG, PKK..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin..
    23. Kırklareli'nde kar yağışı
    24. Ormana terk edilen köpeklere belediye..
    25. Bu müzede tarih ve kültürle birlikte..
    26. Çakır’dan ‘tanzim satış yeri’..
    27. Lice’de kar yağışı hayatı olumsuz..
    28. Şırnak'ta terör operasyonu: 11 gözaltı
    29. Afjet Afyonspor’un yeni başkanı Ali..
    30. Bakan Varank: "Batı illerinde de..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler