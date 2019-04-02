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Otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi önünde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücü yaralandı.

02 Nisan 2019 Salı 16:12
Otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi önünde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücü yaralandı.


Kaza, Düzce’nin kent merkezi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ.A. idaresindeki 81 EM 803 plakalı otomobil ile Y. V. E. idaresindeki 81 DK 001 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralındı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 16:12
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