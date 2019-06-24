Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda yaşanılan kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda yaşanılan kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasari Karaca idaresindeki02 AAB 088 plakalı motosiklet ile Abdurrahman Yuka idaresindeki 33 NSY 42 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hasari Karaca ile otomobilde bulunan Elif Ayaz ve Fatma Çelik yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.