0553 313 94 23

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:06
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Rüstem Korkmaz idaresindeki 34 YA 7749 plakalı motosiklet ile Önder Kaya idaresindeki 02 HP 987 plakalı otomobil Yunus Emre Mahallesi Polis Evi kavşağı yakınlarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Rüstem Korkmaz yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Vatan olmayınca biz olsak ne olur" diyerek şehadete yürümüş
    1. "Vatan olmayınca biz olsak ne olur"..
    2. Dünyada en çok okunan ikinci şiir..
    3. "Her türlü tedbiri aldım, ailemle de..
    4. Duyurusunu sosyal medyadan yaptılar!..
    5. Ağırlığının 3 katını kaldıran..
    6. Gelinlik fiyatları dudak uçuklattı
    7. Otomobilin camından sarktı, çantayı..
    8. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    9. Hafter gözünü Giryan'ın alternatifi..
    10. Selim Ay: “Önümüzdeki yıllarda hedefim..
    11. Burhaniye’de çöplük yangını korkuttu
    12. Otomobil takla attı: 1 yaralı
    13. Kocaeli’de KPSS sınavı için ulaşıma ek..
    14. Güney Kore'den Japonya'nın iddiaları..
    15. "Trezeguet, ya 15 milyon avroyu..
    16. Zeytinköy güneşle aydınlanacak
    17. GRAFİKLİ - Mete Gazoz yükselişini..
    18. Proje geliştir, 720 bin lira destek al!
    19. Van esnafının kanalizasyon ve doğalgaz..
    20. Parkta otururken önlerine ebabil düştü
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!