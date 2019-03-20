Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre,Erdoğan K., idaresinde 02 HF 364 plakalı otomobil ile İbrahim Halil Genç idaresindeki 02 BH 684 plakalı motosikletle müftülük yakınlarında çarpıştı. Yaşanılan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.