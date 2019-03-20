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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:48
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre,Erdoğan K., idaresinde 02 HF 364 plakalı otomobil ile İbrahim Halil Genç idaresindeki 02 BH 684 plakalı motosikletle müftülük yakınlarında çarpıştı. Yaşanılan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:48
  1. doğa

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