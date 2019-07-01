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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada 24 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:41
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada 24 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Fatih A. idaresindeki 07 ZB 820 plakalı otomobil ile Mücahit Dirik (23) idaresindeki 46 AAD 159 plakalı motosiklet, Yenisanayi Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde çarpıştı. Yaşanan feci kazada motosiklet sürücüsü Mücahit Dirik ile motosiklette bulunan Aynur Demir (24) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Aynur Demir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:41
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