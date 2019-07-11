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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:46
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Olay, Çilhane Mahallesi Şehit Ayhan Kalkan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 55 JH 721plakalı minibüs ile A.Ç.’nin kullandığı 55 TF 277 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:46
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