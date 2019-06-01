0553 313 94 23

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:20
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.


Kaza, Şanlıurfa - Halfeti karayolu ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut U. (38) idaresindeki 63 LE 364 plakalı otomobil, Hasan T.’nin (27) kullandığı 27 DN 817 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücüler, araçlardaki Irmak (11), Emine (44), Büşra (5) ve Gamze Nur (7), Adil U. (31) ile Yasemin (1), İhsa Nur (2) ve Husne T. (25) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir şehitleri unutmadı
    1. Büyükşehir şehitleri unutmadı
    2. Eylem arayışındaki DAEŞ'lilere baskın!
    3. Kuşadası Belediyesi mali disiplin..
    4. Kâbe'deki görüntü İngiliz'i büyüledi
    5. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram..
    6. Vali Akbıyık, yaralı askerleri ziyaret..
    7. Halit Ergenç'e trafikte saldırı!
    8. Çocuklar sınava girdi veliler dua okudu
    9. Operasyonda 1 ton 300 kilo kaçak..
    10. Fenerbahçe Kulübü, Nihat Özdemir'i..
    11. Konya’da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
    12. Bosna’daki göçmen kampında yangın
    13. Hastane yönetiminden okuma..
    14. Bosna Hersek’te göçmen kampında büyük..
    15. Resmen duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin..
    16. Ordu’da dilenci operasyonu
    17. Mangonun faydaları saymakla bitmiyor
    18. ABD'de belediye çalışanı dehşet saçtı!..
    19. Jandarma, Bodrum’da helikopterle..
    20. Uluslararası öğrenciler Kadir..
    21. Galatasaray'dan Krepin Diatta bombası
    22. Tutuşan ot balyaları güçlükle..
    23. Öğrencilerden yaşlılara bayram tıraşı
    24. Bakan Kasapoğlu'ndan Nihat Özdemir'e..
    25. Yaralı yavru kediler için gece..
    26. CHP’nin adayını destekleyecek olan..
    27. Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde bir..
    28. "Kalkınma ve reform hükümeti olma..
    29. Tokat’a şehit ateşi düştü
    30. Malatya’da huzur ve trafik uygulaması
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti