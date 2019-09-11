Otomobil ile çöp kamyonu arasında sıkışan temizlik işçisi öldü
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, otomobil ile çöp kamyonu arasında sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.11 Eylül 2019 Çarşamba 11:38
Bülent İ. (45) idaresindeki otomobil, Fevzipaşa Caddesi'nde bir çöpkamyonuna arkadan çarptı.
Bu sırada çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlikişçisi Fikret Mutlu, otomobil ile kamyon arasında sıkıştı.
Bulunduğu yerden çıkarılan Mutlu, 112 Acil Servis ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürüldü.
Mutlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmenkurtarılamadı.
Kaza sonrasında otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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