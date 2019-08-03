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Otomobil ile ambulans çarpıştı: 7 yaralı

İzmir’in Torbalı ilçesinde hasta taşıdığı öğrenilen bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 01:13
Otomobil ile ambulans çarpıştı: 7 yaralı

İzmir’in Torbalı ilçesinde hasta taşıdığı öğrenilen bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ayrancılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesinden hasta alan bir ambulans, hastayı Torbalı ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk etmek için yola çıktı. İddiaya göre, Ayrancılar Mahallesi yakınında tali yoldan çıktığı ileri sürülen V.Y. idaresindeki otomobil ile ambulansın çarpışmasının etkisiyle kontrolden çıkan her iki araçta takla attı. Meydana gelen trafik kazasında, otomobilde bulunan 2 kişi, ambulansta ise 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslara alınan 7 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 01:13
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