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Otomobil iki motosiklete çarptı:1 ölü 2 yaralı

100 Karayolunda Üsküdar’dan Kadıköy istikametine seyir halinde olan bir otomobil iki motosiklete çarptı.

23 Haziran 2019 Pazar 00:55
Otomobil iki motosiklete çarptı:1 ölü 2 yaralı

100 Karayolunda Üsküdar’dan Kadıköy istikametine seyir halinde olan bir otomobil iki motosiklete çarptı. Kazada iki kişi ağır yaralanırken bir kişi yaşamını yitirdi.



Korkunç kaza D-100 Karayolunda meydana geldi


Korkunç kaza saat 22.00 sıralarında D-100 karayolunda Altunizade bölgesinden Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 34 RB 590 plakalı otomobil 21 yaşındaki Berkcan Karabulut yönetimindeki 34 FV 2892 plakalı motosiklete çarptı. Olay yerinde yaşamını yitiren Karabulut, savcı incelemesinin ardından cenaze aracıyla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Yaklaşık yirmi motosikletin grup halinde orta şeritte seyir halinde olduğunu ifade eden görgü tanıkları Karabulut yönetimindeki motosiklete çarpan aracın daha sonra da 34 KK 833 plakalı motosiklete çarptığını iddia etti. Motosiklette bulunan İlkan Barışkan ve Furkan Ayaz, kaza yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen Karabulut’un yakınları sinir krizi geçirirken polis meraklı sürücüleri yol kenarından uzaklaştırmak için uzun uğraşlar verdi. Bir süre çift şeritten devam eden trafik, Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sona ermesinden sonra normal seyrine döndü.



Karabulut yönetimindeki motosiklet 100 metre sürüklendi


D-100 karayolu Kadıköy istikametinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 21 yaşındaki Berkcan Karabulut’un motosikleti kaza yerinin 100 metre ilerisine sürüklendi. Olay yerine gelen Karabulut’un yakınları sinir krizi geçirirken, olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde geniş çaplı araştırma yaptı. Otomobil sürücüsü olay yerinde gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 00:55
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