0553 313 94 23

Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktı

Aksaray’da otomobil içerisinde patlayan telefon otomobilin içini yaktı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:09
Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktı

Aksaray’da otomobil içerisinde patlayan telefon otomobilin içini yaktı.


Olay, Pamucak Mahallesi 901 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Amaç’a ait 68 BT 253 plakalı otomobilde unutulan cep telefonu bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamayla birlikte otomobilin döşemelerinde yangın çıkarken, otomobilin ön camı da kırıldı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmek müdahale etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri araç içerisinde patlayan cep telefonunu bulurken, maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Quick Sigorta, acenteler ile bir araya gelmeye devam ediyor
    1. Quick Sigorta, acenteler ile bir araya..
    2. (Özel) Şehir hastanesi açılıyor,..
    3. Cumhurbaşkanı Akıncı'dan..
    4. Elektrik direğine çarpmasa dereye..
    5. FETÖ'nün ABD'deki spor şebekesi: Enes..
    6. Devrilen Tır’da ölen 3 kişinin..
    7. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    8. Fırtına, kaymakamlık çatısını yerinden..
    9. (Düzeltme) AK Parti Meclis Üyesi Osman..
    10. Sosyal medya neden çöküyor
    11. Konak’ta atık ilaçlar için örnek..
    12. Facebook'a 5 milyar dolar ceza
    13. Trabzonspor’da 7 oyuncu özel çalıştı
    14. Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor
    15. Midilli seferlerinde 3 günlük tatil..
    16. Salihli potada Manisa şampiyonu,..
    17. Ambalaj tasarımı yarışmasında kazanan..
    18. Erdoğan'ın Çin ziyareti engelleri..
    19. Patlayan cep telefonu otomobili yaktı
    20. 5 bin 170 şişe kaçak ve sahte alkollü..
    21. "FETÖ'ye karşı en büyük şansımız..
    22. (Özel) 113 yıllık kömür yükleme..
    23. Tüm Türkiye'nin gözü orada! Boyları 5..
    24. Diyarbakır’da 3 tekerlekli..
    25. SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı..
    26. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15..
    27. SODİGEM, FETÖ’nün dijital dünya ve..
    28. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    29. Fatih Erbakan'dan İstanbul seçimi yorumu
    30. Eskişehir’de zehir taciri iki şüpheli..
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum