0553 313 94 23

Otomobil hırsızından pişkinlik! "Adalet böyle oldukça..."

Konya'da, 2 otomobil çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ekrem Satılmış ve Salih Ekici sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Satılmış, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek, Allah çektirmesin. Cezaevi bizim. Adalet böyle oldukça biz daha neler yapacağız" dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 12:45
Otomobil hırsızından pişkinlik! "Adalet böyle oldukça..."

Olay, 14 Mart Perşembe günü saat 21.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesindeki galeride meydana geldi. Ekrem Satılmış ve Salih Ekici, iddiaya göre, pencereyi zorlayarak, içeri girdi. Galeri önünde park halindeki araçlardan birinin anahtarını alan ikili, bindikleri otomobili çalıştırıp, akaryakıt aldıktan sonra ilçede dolaşmaya başladı. Yakıtı biten ikili, otomobili boş arazide bırakıp, tekrar galeriye döndü. Bu kez başka otomobili çalan Satılmış ve Ekici, plakasını söküp, Ankara'ya gitti. Burada çalıntı otomobile, başka aracın plakasını takan ikili, 19 Mart'ta Konya'ya dönmek üzere yola çıktı. Konya- Ankara yolunda, Cihanbeyli ilçesi yakınlarında, yol kontrolü yapan polis ekipleri, 2 kişinin içinde olduğu otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan ikili, araçla kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu araç durdurulup, içindeki Ekrem Satılmış ve Salih Ekici gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobilin, galeriden çalındığı, üzerindeki plakanın da Ankara'dan çalındığı saptandı. 

Görüntülenince pişkinliğe soyundu

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerden Ekrem Satılmış, otomobilleri kendilerinin çaldığını itiraf etti. Salih Ekici ise suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ekrem Satılmış, görüntü çeken gazetecilere, "Çek, Allah çektirmesin. Cezaevi bizim. Adalet böyle oldukça biz daha neler yapacağız" dedi.

Salih Ekici ve Ekrem Satılmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:45
  1. Ankara
  2. Konya
  3. hırsız
  4. cezaevi bizim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Didim Belediyesi, Romanlara yeni dernek binası kazandırdı
    1. Didim Belediyesi, Romanlara yeni..
    2. Mavi renge boyanan lahit temizlendi
    3. Âşık Veysel, 46. ölüm yıldönümünde..
    4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(HDP..
    5. Üniversitelerde nevruz ateşi yandı
    6. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü
    7. "Züccaciyede hareketlenme meydana..
    8. Süper Lig’in, en değerlileri Yusuf..
    9. 2019 Türkiye Duatlon Finali,..
    10. "Güçlü savunma sanayi mecburiyettir"
    11. Binali Yıldırım, 11 dilde Nevruz'u..
    12. Etkinlikler ‘Fazilet’in Tımarhanesinde..
    13. TAYSAD’dan vergi indirimi açıklaması
    14. Tuzla’da AK Parti Afişleri tüm ilçede..
    15. Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine..
    16. Arnavutluk muhalefetinden erken seçim..
    17. YADEM yaşlıları ağırlandı
    18. Sakarya’da 21 Mart Dünya Down Sendromu..
    19. Başkan Memduh Büyükkılıç "Havacılık..
    20. Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi
    21. İSEFAM tarafından ’Kitap Müzakereleri’..
    22. Down sendromlu şampiyonlar..
    23. Mourinho kendisine gelen teklifleri..
    24. Bakan Çavuşoğlu’dan, Yunanistan..
    25. "Depremde 155'i ağır yaklaşık 355 ev..
    26. SAÜ’de Nano teknoloji konuşuldu
    27. Justinianus Köprüsü turizme açılacak
    28. Selami Altınok, kumpas anını anlattı!..
    29. Ankara’da yangın çıkan binada çocuklar..
    30. Sosyal Güvenlik Merkezleri 10 yaşında
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!