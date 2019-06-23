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Otomobil Hidroklorik asit yüklü tıra çarptı

Kocaeli’den aldığı hidro klorik asiti Ankara’ya götürmekte olan Tıra arkasından seyreden otomobil çarptı.

23 Haziran 2019 Pazar 06:51
Otomobil Hidroklorik asit yüklü tıra çarptı

Kocaeli’den aldığı hidro klorik asiti Ankara’ya götürmekte olan Tıra arkasından seyreden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tırın boşaltma vanaları hasar görünce Tırda yüklü Hidro Klorik Asit Maddesi asfalta boşaldı. İnsan sağlığına zararlı olan madde nedeniyle D-100 Karayolu Boludağı Ankara şeridi trafiğe kapatıldı.


Kaza; gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tuncay İ.’nin kullandığı 01 DK 849 plakalı Tıra İzmit’ten aldığı Hidro Klorik Asiti Ankara götürürken D-100 Karayolu Boludağı Taşaltı Mevkiinde Recep A.’nın kullandığı 14 GA 119 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü yaralanırken olay yerine gelen Acil sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı otomobil sürücüsü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Diğer taraftan Otomobilin arkadan çarptığı Tırın boşaltma vanaları kopunca tırda yüklü olan Hidro Klorik Asit yola döküldü. İnsan sağlığına ciddi zararı olan asit için Boludağı Kaynaşlı’dan itibaren trafiğe kapatılarak araçlar Otoyola yönlendirildi. ,AFAD ekipleri de kaza bölgesinde çalışma yaparak zehirli gaz ölçümü yaptı.


Hidro Klorik Asitin İzmit’ten gelecek başka tıra aktarılmasının ardından Boludağı’nda trafik normale döndü.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 06:51
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