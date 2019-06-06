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Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 16:22
Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolu Akziyaret Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen halk otobüsü, iddiaya göre yolcu indirmek için yol kenarında durdu. Bu sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön sağ tekerleği araçtan koptu, sürücü ise ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:22
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