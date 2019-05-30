Otomobil halk otobüsüne çarpıştı: 1 yaralı
Şanlıurfa’da otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu bir kişi yaralandı.30 Mayıs 2019 Perşembe 19:55
Şanlıurfa’da otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Açıksu Caddesinden şehir merkezine seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki bir kişi yaralandı. Hafif yaralı, olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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