0553 313 94 23

Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:23
Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ömer Faruk Özberk yönetimindeki 02 EH 525 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Çağlayancerit yol ayrımında Mahmut Kaşıkçıer idaresindeki 46 ZB 481 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Enes Şahin ve Güler Kaşıkçıer 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 00:23
  1. Kaza 4 yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya'da UMH uluslararası toplumun sessizliğini kınadı
    1. Libya'da UMH uluslararası toplumun..
    2. Deutsche Bank’ın kredi notu düşürüldü
    3. "Turizmi 81 il ve 12 aya yaymak..
    4. Otomobil, hafif ticari araçla..
    5. Fransa'dan BAE'ye 750 milyon euro..
    6. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan..
    7. "Dönüşümüz bayram olsun"
    8. Uzunkaya trafik denetimlerine katıldı
    9. Sivrisinekler nasıl uzaklaşır?..
    10. Yaraladığı eşinin tedavi gördüğü..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 8 Haziran 2019
    12. Türk piyanist Dönmez'den YTB..
    13. GÜNCELLEME - Düzce'de patpat devrildi:..
    14. Cezayir ordusundan krizin çözümü için..
    15. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    16. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    17. NATO komutanı Wolters: "S-400 sistemi..
    18. Üst geçitten yola düştü, araç altında..
    19. Karısına kurşun yağdırdı, silahla..
    20. Bakan Kurum: “Yapılan haksızlıklara 23..
    21. Tartıştığı babasına kurşun yağdırdı
    22. Trump tüm dünyaya duyurdu: Pazartesine..
    23. Hırsız sandılar, geyik çıktı
    24. Putin'den flaş açıklama: ABD taktik..
    25. Uzungöl’de balık avlarken elektrik..
    26. Bakan Ersoy: “Kastamonu mutfağını..
    27. 9. Cumhurbaşkanı Demirel’in Anıt..
    28. Hazard Real Madrid'de
    29. Real Madrid, Eden Hazard’ı renklerine..
    30. "31 Mart'ın mağduru 8,5 milyon..
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Yunanistan'dan S-400 açıklaması
    Yunanistan'dan S-400 açıklaması

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi nas değildir
    Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi nas değildir