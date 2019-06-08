Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Ömer Faruk Özberk yönetimindeki 02 EH 525 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Çağlayancerit yol ayrımında Mahmut Kaşıkçıer idaresindeki 46 ZB 481 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Enes Şahin ve Güler Kaşıkçıer 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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