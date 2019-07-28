0553 313 94 23

Otomobil fındık bahçesine uçtu: 8 yaralı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bir otomobilin fındık bahçesine uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

28 Temmuz 2019 Pazar 17:38
Otomobil fındık bahçesine uçtu: 8 yaralı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bir otomobilin fındık bahçesine uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih U. idaresindeki 52 FT 597 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik fındık bahçesine uçtu. Kaza sonrası araçta sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan Volkan, Hanife, Nevriye, Mustafa, Cafer, Tansu ve Evlin U. yaralandı. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.


Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 17:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalp krizi geçiren ünlü profesör vefat etti!
    1. Kalp krizi geçiren ünlü profesör vefat..
    2. Usta oyuncu Yalçın Gülhan son..
    3. Kanalizasyon inşaatında göçük: 1 ölü
    4. 3 yaşındaki Kağan’ın aranmasına devam..
    5. Kestiği ağacın altında kalarak..
    6. Karaman'da esnaflar buldu!..
    7. Piknikte baraja düşen genç hayatını..
    8. Ereğli’de Türk çoban, av ve bekçi..
    9. Yola dökülen mıcır sürücülere zor..
    10. Soylu: "Geçici koruma statüsündeki..
    11. Kastamonu’da orman yangını
    12. Korkunç olay! Tamir ettiği midibüsün..
    13. Afyonkarahisar'da tekne battı: 1 ölü
    14. "En büyük eroin operasyonu"..
    15. Rumlardan 'provokatif' iddia: Türkiye..
    16. Almanya’da "polis şiddeti" tartışması
    17. Dağtekin, ortak payda vurgusu
    18. Huzur Partisi'nin patentini alan..
    19. Torbalı Belediye Başkanı oğlunun..
    20. Kuşburnu çayı içtiğinizde işte..
    21. Rus muhalif lider hastaneye kaldırıldı
    22. Kafkasör Yaylası’nda düzenlenen..
    23. Koltuk takımıyla tehlikeli yolculuk
    24. Manisa BBSK’li oyuncu Çakır kamp..
    25. "İran'ın petrol ihracatına herhangi..
    26. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan..
    27. Gençler Avrupa Judo Kupası
    28. Kapıkaya Festivali herkesi memnun etti
    29. Eksik duba geçtiğini fark edince..
    30. Gündüz vakti kavga ettiler, gece evini..
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor