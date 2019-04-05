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Otomobil elektrik direğine çarptı

Karaman’da kontrolden çıkan lüks otomobil, kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı.

05 Nisan 2019 Cuma 00:15
Otomobil elektrik direğine çarptı

Karaman’da kontrolden çıkan lüks otomobil, kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.


Kaza, saat 22.45 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 232’nci sokak girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 70 HD 333 plakalı otomobil, sokağa dönüş yaptığı esnada, kontrolünü kaybederek kaldırımdaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada araç sürücüsüne bir şey olmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis, kaza yapan aracı çekici ile otoparka çektirirken, sürücüsünü de kimlik tespiti için polis merkezine götürdü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 00:15
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