Otomobil doğalgaz kanalına düştü
Kayseri’nin Develi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil doğalgaz kanalına düştü.27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:45
Kayseri’nin Develi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil doğalgaz kanalına düştü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Milli Dere mahallesinde meydana gelen kazada 38 ABV 055 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu doğalgaz kanalına düştü. Yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar oluştu. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.
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