Otomobil doğalgaz kanalına düştü Kayseri’nin Develi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil doğalgaz kanalına düştü.

Kayseri’nin Develi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil doğalgaz kanalına düştü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Milli Dere mahallesinde meydana gelen kazada 38 ABV 055 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu doğalgaz kanalına düştü. Yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar oluştu. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.