Otomobil devrildi : 1 ölü
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.11 Haziran 2019 Salı 10:49
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza Cevheri Köyü mevkiinde meydana geldi. Akşam saatlerinde Sungurlu’dan Uğurludağ istikametine seyir halinde olan M.S. (69) yönetimindekiaraç, Cevheri Köyü mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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