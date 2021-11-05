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Korona Virüs Otomobil devinden çalışanlarına aşı zorunluluğu
Korona Virüs

Otomobil devinden çalışanlarına aşı zorunluluğu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomotiv şirketi Ford zorunlu aşı kararını duyurdu. Şirket, çalışanlarının 8 Aralık'a kadar Kovid-19'a karşı aşılanmasını zorunlu kılacağını açıkladı. Böylece, Ford çalışanlara aşı zorunluluğu getiren ilk büyük ABD merkezli otomobil üreticisi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 14:40:00 -
Otomobil devinden çalışanlarına aşı zorunluluğu

ABD’li otomotiv şirketi Ford, çalışanları ile ilgili zorunlu aşı kararı aldığını açıkladı. NTV’nin aktardığına göre şirket, çalışanlarının 8 Aralık'a kadar Kovid-19'a karşı aşılanmasının zorunlu olacağını söylerken, aşı olmayan çalışanların ücretsiz izne ayrılacaklarını söyledi.

CNBC’nin haberinde, şirket çalışanlarının yüzde 84’ünden fazlasının halihazırda aşılandığı aktarılırken aşılanmayanların 30 güne kadar ücretsiz izne ayrılacağı bildirildi.
Ford Motor Company’nin, yaklaşık 32 bin çalışanını bilgilendirdiği aktarılan haber ile ilgili açıklamada bulunan şirket sözcüsü Monique Brentley, "İş gücümüzün sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor" dedi.
Dünyanın önemli şirketleri koronavirüse karşı aşılamayı zorunlu tuttuğunu açıklamış, başta Google, Facebook ve Microsoft olmak üzere birçok şirket ofislerinin açılma tarihini ertelemişti.

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