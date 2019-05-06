Otomobil dereye uçtu 3 yaralı Elazığda otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Elazığda otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Merkeze bağlıYıldızbağları Mahallesi Kanalüstü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 AAR 847 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kayıp etmesi sonucu dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kazayı fark edenmahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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