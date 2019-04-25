Otomobil demir bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü çıkında otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.25 Nisan 2019 Perşembe 19:59
Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü çıkında otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Sevim Kanat idaresindeki 34 AIG 530 plakalı otomobil, demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Sevim Kanat’ın eşi Hıdır Kanat hayatını kaybederken, Sevim Kanat ve kızı Zehra Kanat yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Sevim Kanat ve kızı Zehra Kanat, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılırken, Hıdır Kanat’ın cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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