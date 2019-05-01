Otomobil çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de geri manevra yapan otomobilin çarptığı iki çocuktan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde otomobilin çarptığı iki çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Pazar Mahallesi Dikmen Caddesi'nde F.B. yönetimindeki 34 NN 6820 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada Zeynelhan Cömert (11) ve Metehan Serdaroğlu'na (12) çarptı. Cömert, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti. Serdaroğlu ise Kaçkar Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Serdaroğlu'nun vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.

Sürücü F.B. gözaltına alındı.

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