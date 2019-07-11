Otomobilçarptı, metrelerce havaya fırladı

Bingöl’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve otomobilin çarpması sonucu metrelerce fırlayan genç hayatını kaybetti. O anlar ise mobeseye yansıdı.

Kaza, dünmerkeze bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmekte olan 17 yaşındaki A.A.S.’ye, süratli bir şekilde ilerleyen O.Y. idaresindeki 33 LU 389 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç, metrelerce havaya fırlayarak yere düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.