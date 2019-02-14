0553 313 94 23

Otomobil çarptı, kamyonet altına alıp 500 metre sürükledi

Adana’da yolun karşısına geçerken trafik kazası sonucu ölen kadını altına alarak 500 metre sürüklediği ileri sürülen kamyonet sürücüsü yakalandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:48
Otomobil çarptı, kamyonet altına alıp 500 metre sürükledi

Adana’da yolun karşısına geçerken trafik kazası sonucu ölen kadını altına alarak 500 metre sürüklediği ileri sürülen kamyonet sürücüsü yakalandı.


Kaza, 13 Şubat günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görevli Münise Cingöz (48) iş yerine gitmek için D-400 karayolunda yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada kadına Ali Seydi A.’nın kullandığı 33 D 8096 plakalı otomobil çarptı. Bu sırada kadın arkadan gelen Bekir P.’nin (52) kullandığı kamyonetin altında kalarak yaklaşık 500 metre sürüklendikten sonra Sabancı Merkez Camii önünde kaldı. Kamyonet sürücü ise bu durumu fark etmeyerek yoluna devam etti. Kadını gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadına çarpan sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri ilk önce kadına çarpan otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Sürücü Ali Seydi A. çıkarıldığı adliyede adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Ekipler daha sonra yaklaşık 72 güvenlik kamerası izleyerek kamyonetin plakasını tespit edip daha sonra sürücüye ulaştı. Kamyonet sürücüsü evinde gözaltına alınarak emniyete getirildi. Zanlının ifadesinde kamyonetinin altında kalan kadından haberi olmadığını bu nedenle de yoluna devam ettiğini polis evine gelince kazadan haberi olduğunu söylediği öğrenildi.


Bekir P. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı sevk sırasında basın mensuplarına "O kadına ben çarpmadım. Başka bir araç çarptı. Ben sadece ses duydum kadının aracımın altında olduğunu da görmedim. O yüzden yoluma devam ettim" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör propagandasından yargılanan HDP ilçe eş başkanı tahliye oldu
    1. Terör propagandasından yargılanan HDP..
    2. Vali Masatlı’dan köy ziyaretleri
    3. Düzce Barosu, kan ve kök hücre bağışı..
    4. KİTAM Sohbetleri’nin bu ay ki konusu:..
    5. Irak'ın ABD askerlerine karşı tutumu..
    6. POYD yeni üyelerine belgeleri sunuldu
    7. Amed Sportif Faaliyetler’de Uşak maçı..
    8. Hananey'den "yabancı istihbarat"..
    9. Sözcü ve Cumhuriyet’i ETS Tur besliyor
    10. Erdoğan, Kuzey Makedonya'ya başsağlığı..
    11. Sevgililer en çok cep telefonu hediye..
    12. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    13. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    14. Kartallı kadınlar için yeni bir terapi..
    15. Can dostlar için Osmangazi’den örnek..
    16. Lale Manço: “ Barış, vefatından 20 yıl..
    17. İYİ Parti FETÖ’nün çiftliğine dönüştü!
    18. Putin'den Suriye'de Türkiye ile "iş..
    19. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı..
    20. Büyükorhan’da kapanan yollar açıldı
    21. Red Bull Uçuş Günü'ne katılmak için..
    22. Sharapova, Indian Wells'ten çekildi
    23. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan..
    24. Çocuklar, profesyonel sporcu ve..
    25. Kapadokya’da o otel inşaatı yıkılıyor
    26. Cibutili çocuklar şifayı Türkiye'de..
    27. Başkan Uçak’tan Alaşehir’in örnek..
    28. Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesine..
    29. Tokat’a hanımeli değiyor
    30. Hızır orucu ne zaman tutulur? Hızır..
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir