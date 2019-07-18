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Diyarbakır'da otomobil çarpan 12 yaşındaki Yusuf öldü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Yusuf Öztemel, olay yerinde hayatını kaybetti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:15
Diyarbakır'da otomobil çarpan 12 yaşındaki Yusuf öldü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Öztemel (12) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Çınar ilçesinde meydana geldi. Aşağıkonak köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Öztemel'e, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını keybetti. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, kazada yaşamını yitiren Yusuf Öztemel'in cenazesini otopsi için hastane morguna götürülerken, sürücü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:15
  1. Diyarbakır
  2. Çınar ilçesi
  3. otomobil yayaya çarptı
  4. Yusuf Öztemel
  5. korkunç ölüm
  6. trafik kazası

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